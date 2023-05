Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Audi sapere” questo il migliore modo per definire il progetto Cerchi di Memoria, posto in essere dall’I.C. G.Amendola di Sarno, coordinato dalla prof.ssa Geologa Nella Esposito con il Dipartimento di Lettere e di Matematica. Il progetto, fortemente voluto dalla Dirig. Scol. Prof.ssa Antonella Esposito, sempre molto attenta e sensibile alle problematiche ambientali, si è articolato in una serie di percorsi intergenerazionali volti alla ricostruzione di una coscienza ecologica in modo da avvicinare, attraverso il racconto e la conoscenza concreta, i ragazzi al proprio territorio, alle sue fragilità e alle sue risorse. Dopo un primo step di lezioni-laboratorio gli alunni in una serie di circle time con genitori, nonni, testimoni reali insieme a giornalisti scrittori e operatori del volontariato nonché alle istituzioni hanno rivissuto con grandi emozioni i tragici eventi del cinque maggio del 1998. È stato il momento significativo di un’esperienza che è diventata formazione civica , volano di attitudini per i nostri giovani che iniziano a disegnare il loro futuro di scelte e di studio. Una condivisione con le famiglie di conoscenze e obiettivi che solo nella sinergia rendono la scuola non erogatore di nozioni ma agenzia educativa consapevole e concreta. Il terzo momento è stato costituito da una passeggiata sulle frane dove i due geologi Nella Esposito e Ignazio Esposito hanno mostrato le ferite di una montagna che è stata distrutta prima di distruggere. Il progetto si è concluso con un seminario dal titolo "Oltre le catastrofi: rimedi e opportunità per la cura del territorio" che si è tenuto presso il Teatro Comunale De Lise di Sarno. Tra gli intervenuti il presidente Sigea Campania Gaetano Sammartino, il componente del direttivo di Legambiente Campania Michele Bonomo, l' On. Alfonso Andria, il vice sindaco Roberto Robustelli protagonista diretto di uno dei momenti più dolorosi del territorio di Sarno. Un plauso alla componente docente che coordinati dai delegati del DS: Prof. Luigi Astarita e Prof.ssa Concetta Falasca per la sede centrale di Via Roma, Prof. Martino Esposito e Prof.ssa Clelia Saggese per la sede distaccata di Lavorate, Ins. Teresa Musco e Ins. Amalia Striano per la Scuola dell' Infanzia e Primaria di Via Ticino, hanno reso possibile un coinvolgimento a tutto tondo della comunità scolastica dagli Ata agli alunni e alle famiglie! La presenza delle Istituzioni, il Sindaco, il vicesindaco, Legambiente, i giornalisti , gli scrittori, gli operatori del volontariato Agesci e Protezione civile, del mondo della scuola hanno allargato e reso più costruttivo il confronto e la discussione su un pezzo di storia umana e civile che abbiamo il dovere di ricordare e rinnovare nelle nuove generazioni che sui nostri errori avranno la possibili