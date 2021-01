IC Alfano - Quasimodo: il "Virtual Open Day"

E' tempo di open day, rigorosamente online, nelle scuole salernitane. Martedì 12 gennaio si terrà, infatti, tramite Microsoft Teams, l'Open Day della scuole dell'infanzia dell'IC Alfano - Quasimodo, una delle scuole più attive della nostra città.

Mi chiamo Alessandra Trezza e sono una docente di scuola dell’infanzia che da anni lavora nell’Istituto Comprensivo Alfano – Quasimodo di Salerno. Quando sono arrivata, ho trovato un ambiente accogliente, stimolante, che valorizzava la professionalità e ancora oggi mi sento di testimoniare la presenza di queste caratteristiche nel nostro Istituto. La nostra è una vera comunità educante in cammino, in cui ciascuno, nel ruolo che occupa, cerca di dare ilsuo contributo, collaborando con gli altri e avendo come obiettivo comune quello di costruire il miglior contesto possibile, per permettere ad ogni alunno di perseguire il proprio successo formativo. Credo a tal punto nella bontà della nostra Scuola da aver scelto, da tempo, di assumere vari incarichi per contribuire alla sua crescita. Chi volesse conoscere meglio il nostro Istituto ne avrà l’opportunità partendo dalla Scuola dell’Infanzia, che si presenterà nel Virtual Open Day il 12 gennaio, dalle 16:00 alle 17:00.