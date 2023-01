Alfano I: programmati gli open day, gli appuntamenti

Tutto pronto per gli open day al Liceo Alfano I di Salerno, l’Istituto che accoglie circa 1400 studenti, una metà del territorio cittadino, l’altra dalla provincia. Due gli appuntamenti previsti presso la scuola di Via dei Mille domenica 15 gennaio dalle 9 alle 14 e venerdì 20 gennaio dalle 17 alle 20. I genitori che volessero informazioni, ogni mercoledì, attraverso il pulsante Parla con Noi presente sul sito Liceo Alfano I dalle 17.30 alle 19.30 fino al 25 gennaio, possono collegarsi in videoconferenza con i docenti. L’Alfano I sarà presente anche al Salone dell’Orientamento presso il Centro Sociale di Salerno, nella giornata di oggi e sabato 15 gennaio con un proprio stand – vetrina e con una serie di performance che gli studenti dell’Istituto stesso metteranno in atto per trasmettere tutta la passione e la conoscenza acquisita durante gli anni di studio.

Gli indirizzi

L’Alfano I, che si adopera per realizzare l’integrazione dei sistemi formativi e per arricchire i percorsi di studio attraverso attività in collaborazione col mondo del lavoro, in una prospettiva locale e globale, si articola in sei indirizzi: Liceo Economico Sociale, “il liceo della contemporaneità”, offre una valida preparazione nell’ambito economico-giuridico, con un’attenzione speciale alle istituzioni europee; Liceo delle Scienze Umane porta alla scoperta della realtà attraverso lo studio dei fenomeni sociali; Liceo Linguistico conduce alle competenze necessarie ad interpretare culture e civiltà in ambito internazionale. Scegliendo tra sei lingue ovvero l’inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco, l’arabo e il cinese; Liceo scientifico, opzione scienze applicate, offre una formazione culturale completa, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, informatiche e alle loro applicazioni, attraverso molteplici esperienze di tipo laboratoriale, momento fondamentale di consolidamento e miglioramento delle conoscenze competenze acquisite. E, ancora, il Liceo Coreutico offre un percorso di apprendimento inedito in cui lo studio tecnico-pratico della danza classica e contemporanea sviluppando l’intelligenza del linguaggio corporeo, favorendo al contempo lo strutturarsi della personalità artistica; Liceo Musicale favorisce l’ apprendimento tecnico-pratico della musica e lo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura.