"Chi mangia a casa, non può tornare a scuola nel pomeriggio": ordinanza della discordia a Sala Consilina

Sta facendo discutere, una circolare della dirigente scolastica dell'istituto Camera di Sala Consilina. Come riporta Infocilento, infatti, gli alunni non potranno pranzare a casa e poi tornare a scuola: il gruppo di opposizione guidato da Mimmo Cartolano chiede al sindaco di intervenire affinché venga revocato il provvedimento.

La richiesta

In sostanza, i genitori chiedono di poter scegliere l'esonero dalla mensa scolastica, prelevando i propri figli alle ore 13,15 per riportarli alle ore 14,30 per la ripresa della didattica pomeridiana.