Si torna in classe dal 25 novembre, ma altri comuni rinviano la riapertura delle scuole

Da mercoledì 25 novembre, sarà consentito il ritorno a scuola in presenza per i servizi educativi e la scuola dell'infanzia, nonché per la prima classe della scuola primaria, fatta salva l'adozione di misure restrittive da parte dei Comuni in relazione all’andamento epidemiologico nel singolo contesto territoriale. E' quanto prevede un'ordinanza, in corso di pubblicazione, da parte dell'Unità di Crisi della Regione Campania.

I comuni

Ma in molti comuni del salernitano le scuole riprenderanno a dicembre o addirittura, come nel caso di Pagani, a gennaio. Oggi il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano ha disposto il prolungamento della sospensione delle attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 2020-2021 dei servizi educativi 0-3 anni pubblici, delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Nocera Superiore fino al giorno 4 Dicembre 2020. E la chiusura fino al giorno 4 Dicembre 2020 dei plessi scolastici del I circolo didattico (Portaromana, Pareti, Marco Polo), ad eccezione del plesso Fresa-Pascoli ove attualmente insistono aule ed uffici del I circolo, idonee ad ospitare le attività in presenza per gli alunni con bisogni speciali”. Scuole chiuse fino al 3 dicembre anche ad Agropoli, Maiori e Omignano. Già sospense, nella zona sud, le attività didattiche a Buonabitacolo, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Lustra Cilento, Castellabate, Cannalonga, Montano Antilia, Ogliastro Cilento, Futani, Felitto, Casaletto Spartano, Sessa Cilento, Sala Consilina, Postiglione, Sicignano degli Alburni e Vallo della Lucania.