Pagani, via alle domande per il contributo acquisto libri di testo 2021/2022

Parte il contributo per i buoni libro a Pagani. Da mercoledì 6 ottobre sarà possibile per le famiglie paganesi compilare l’istanza per usufruire del contributo relativo all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022.

Chi ne può usufruire

Destinatari sono gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, pubbliche o paritarie, il cui indicatore ISEE, in corso di validità, rientri nella fasce di reddito fino a 10.633,99 euro per la fascia 1 e dai 10.633 euro a 13.300 euro per la Fascia 2. Sarà possibile procedere alla compilazione della domanda dal 6 ottobre 2021 al 20 novembre 2021.

Le procedure saranno da effettuare online, nella sezione dei Servizi Online del sito www.comunedipagani.it. Anche la cedola da portare in libreria sarà scaricabile online.

Per coloro che avranno difficoltà ad effettuare la procedura online, sarà possibile scaricare la domanda dal portale e protocollarla presso l’Ufficio Protocollo di Palazzo San Carlo.

L’elenco delle librerie disponibili a fornire i libri di testo per gli alunni della Scuole di 1^ e 2^ grado è il seguente: Juvenilia di via Marconi e Milano Marcello di via Mangino a Pagani, Cartolibreria Bonagura di via Ravanese di Pompei, Cartolibreria Agnese di via Califano a Sant’Egidio del Monte Albino, Cartolibreria La Matita di via Roma a San Marzano e Tutto Scuola a via M. D’Ungheria a Scafati.