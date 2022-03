Liceo tasso, concesso l'utilizzo della pista atletica del Vestuti e della palestra Senatore

Al termine della riunione con il dirigente scolastico ed una rappresentanza di studenti, il consigliere comunale Gennaro Avella, presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili e Innovazione ha reso noto l’accoglimento in sede di giunta comunale, della richiesta della direzione del liceo Torquato Tasso di utilizzo delle strutture sportive del Donato Vestuti.



“Quest’oggi la giunta ha approvato la delibera che consentirà agli studenti del liceo Tasso di utilizzare le strutture del complesso-Donato Vestuti. In particolare è stato concesso l’utilizzo della pista di atletica e della palestra Senatore.

Appena ricevuta la richiesta dall’istituto scolastico indirizzata al Sindaco, l’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata con gli uffici per la soluzione della grave problematica. Con la collega Tonia Willburger abbiamo quindi incontrato il dirigente scolastico ed una rappresentanza degli studenti. Nell’auspicio che quanto prima gli iscritti del liceo Tasso possano tornare a svolgere attività motoria presso la palestra dello storico istituto, il Comune ribadisce la piena disponibilità nei confronti di eventuali altri Istituti scolastici in difficoltà. Lo sport per i giovani è vita”.