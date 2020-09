Pedibus: al via il progetto a Baronissi, ecco come aderire

Al via, il servizio “Pedibus”, progetto avviato dal Comune di Baronissi per dar vita a un modello di mobilità alternativa alle auto. La sperimentazione va incontro alle esigenze delle famiglie residenti che hanno difficoltà ad accompagnare i propri figli a scuola: il pedibus prevede un itinerario dal capolinea alla scuola e ritorno seguendo un percorso stabilito, in sicurezza, vigilato da volontari.

Come aderire

Lungo il tragitto, saranno poste le fermate dove i bambini, rispettando gli orari prefissati, potranno aspettare il pedibus, formato dai “passeggeri” e da volontari adulti “‘autisti’. La sperimentazione al momento riguarda le scuole primarie. E’ un modo sicuro, sostenibile e divertente per raggiungere la scuola in compagnia e per dare un’alternativa alle famiglie che abitano poco distanti dai plessi scolastici. Per aderire, è possibile avanzare la propria richiesta entro il 2 ottobre: Comune.baronissi.sa.it (089-828238 o 089-828246).