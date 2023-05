Gli studenti imparano ad investire in Borsa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lunedì 08 maggio 2023 dalle ore 10.00, presso il Complesso San Michele, in via Bastioni 14/16 a Salerno, si terrà l’evento conclusivo di “Conoscere la Borsa”, progetto europeo di educazione economico-finanziaria rivolto ai giovani, promosso per la 16° edizione a Salerno da Fondazione Carisal, in Italia da Acri, Associazione dalle Fondazione e Casse di Risparmio e, in Europa, dal Gruppo delle Casse di Risparmio Tedesche.

L’incontro è organizzato da Fondazione Carisal nell’ambito del Ciclo di incontri con esperti di economia e finanza con la lezione del dott. Nicola Occhinegro, CEO e Founder di Finanza.tech, dal titolo “IPO come e perché funziona il processo di quotazione in borsa ”. Al termine della mattinata, si terranno le Premiazioni provinciali delle 2 squadre che si sono aggiudicate il primo posto a livello locale: il team “Odotrani” nella classifica generale e il team “Random X” nella classifica della sostenibilità, appartenenti entrambi all’Istituto professionale Trani, annesso al Convitto Nazionale di Salerno.

A tutti gli studenti e i docenti dei 34 team in gara appartenenti alle 17 Scuole Superiori che hanno aderito tramite la Fondazione Carisal all’edizione 2022 di Conoscere la Borsa - 16 della provincia di Salerno e 1 di Caserta - verrà consegnato un premio e un attestato di partecipazione.