Un plastico per aiutare i non vedenti ad orientarsi a Procida: il dono dei ragazzi del "Balzico" di Cava

Un gemellaggio simbolico tra i ragazzi della 3B dell'Isitituto Comprensivo Balzico di Cava de' Tirreni e l'ISS F. Caracciolo - G. Da Procida di Procida: questo è avvenuto lo scorso 26 maggio nell'isola capitale italiana della cultura 2022. Gli alunni del Balzico, insieme al professor Pietro Balzano ed alla dirigente Ermelinda Rocco, infatti, hanno incontrato i loro colleghi procidani ricevendo un'accoglienza calorosa ed un’ospitalità degna delle bellezze dell’isola e del cuore grande dei suoi abitanti, un sogno che si realizza.

L'incontro

Durante l'incontro, al quale hanno partecipato anche la professoressa ed assessore alla Cultura Michele Assante Del Leccese, la dirigente Maria Saletta Longobardo e l’assessore ai Trasporti Lucia Mameli, è avvenuto un significativo scambio di doni con i ragazzi cavesi che hanno consegnato al Museo del Mare un plastico raffigurante l'isola di Procida che servirà da supporto per i visitatori non vedenti aiutandoli ad orientarsi.

Il commento

"Un’esperienza indimenticabile per i nostri ragazzi - ha commentato la dirigente Ermelinda Rocciolo - Hanno progettato il plastico con l’ausilio di software ed immagini, adesso vedono dal vivo ciò che hanno costruito in 3D. Un orgoglio per loro sapere di aver reso un servizio ai visitatori dell’isola non vedenti che potranno viaggiare con il tatto tra le bellezze di Procida. Si torna a casa per esporre presso l’Istituto comprensivo Balzico il quadro ricevuto in dono con i nodi marinari, perché l’isola unisce e non divide. Si torna con un po’ di nostalgia, i saluti sul molo, amicizie ancora acerbe che matureranno tra gli studenti, relazioni intessute tra le due scuole che si salderanno in nuovi scambi, in futuri incontri, ricordi indelebili di una giornata unica. Questa è la scuola -conclude - quella bella".