“La Scuola adotta un Monumento", la presentazione del progetto a Palazzo di Città

Si terrà mercoledì 8 maggio, alle ore 9.30, nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione del progetto “La Scuola adotta un Monumento”, ideato dalla Fondazione Napoli Novantanove. All’incontro con la stampa interverranno: il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore alla pubblica istruzione Gaetana Falcone.

L’iniziativa

Gli alunni delle scuole di Salerno si trasformeranno in osservatori e ciceroni delle risorse monumentali della città: ben oltre 650 studenti delle Scuole Statali e Paritarie del Comune di Salerno, dai più piccoli dell’Infanzia e della Primaria ai più grandi delle Scuole Secondarie di I grado e degli Istituti di Istruzione Superiore, hanno adottato un proprio monumento per l’Anno Scolastico che sta ormai per concludersi.