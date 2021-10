Progetto Scuole Sicure: incrementata la sorveglianza al Pascoli di Nocera

Al via, da stamattina, al presidio all’istituto Fresa Pascoli, il progetto Scuole Sicure a cura della Polizia Municipale di Nocera Superiore. La misura, finanziata dal Ministero dell’Interno, è un Piano d’intervento scandito da attività di osservazione, prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti dinanzi alle scuole del territorio; controllo viabilistico e sorveglianza ai nodi di accesso dei veicoli ai plessi scolastici e pertinenze.

Il progetto avrà durata per l'intero calendario scolastico in corso. L'Amministrazione comunale, in continuità con tali misure, ha previsto l'implementazione del sistema di videosorveglianza presso il plesso scolastico Settembrini.

Parla il sindaco Giovanni Maria Cuofano