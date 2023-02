Dispersione scolastica, siglato un protocollo d'intesa al liceo Rescigno

Riflettori puntati sulla dispersione scolastica: è stato siglato un protocollo d’Intesa con il liceo “Rescigno” di Roccapiemonte per contrastare il fenomeno. A sottoscriverlo, deliberandone l’adesione, l'amministrazione di Nocera Superiore guidata da Cuofano nell’ultima Giunta, che aggiunge alle attività di supporto già effettuate dall’Ufficio Politiche Sociali in raccordo con le scuole di Nocera Superiore, anche quest’ulteriore strumento di monitoraggio e sensibilizzazione. "Molti ragazzi di Nocera Superiore frequentano l’istituto liceale e, attraverso il Protocollo stipulato, avremo modo di interagire con il dirigente scolastico e monitorare le spie rosse di eventuali problematiche – sottolinea il sindaco Giovanni Maria Cuofano – questo è ciò che già facciamo da tempo confrontandoci con le scuole presenti sul nostro territorio, le parrocchie e le associazioni: oggi estendiamo la rete di attenzione per dare ancora più forza al Patto Educativo di Comunità che ci vede impegnati sul fronte della crescita sana dei ragazzi".

Tra le attività coordinate dall’Amministrazione, attraverso l’Ufficio Politiche Sociali, vi sono quelle svolte al Polo Territoriale allestito presso i locali della parrocchia di Croce Malloni, dove percorsi di supporto dedicati ed iniziative aggregative accompagnano ragazzi e famiglie in difficoltà a ritrovare la serenità familiare e la continuità scolastica. Secondo le ultime stime, il problema della dispersione scolastica si è aggravato con la pandemia tant’è che lo stesso PNRR ha dedicato al fenomeno un ambito d’intervento specifico per contrastare l’abbandono, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali.