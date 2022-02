Purificazione e sanificazione delle aule: webinar con i dirigenti scolastici promosso da ANP Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà venerdì 18 febbraio, a partire dalle ore 15.30 in diretta su Zoom, il webinar dal titolo “Tecnologie e strumenti per la sanificazione e purificazione delle aule scolastiche: a che punto siamo”, promosso dall’Anp Salerno, l’Associazione Nazionale dirigenti pubblici e alte Professionalità della Scuola e dal Convitto Nazionale “Torquato Tasso” di Salerno. Main partner dell’iniziativa sarà l’azienda informatica salernitana I.T. Svil, esperta nel campo della digitalizzazione della Sanità e della Pubblica Amministrazione.

Moderato dal giornalista Emilio D’Arco, ad introdurre l’incontro sarà Claudio Naddeo, rettore del Convitto Nazionale “T.Tasso” nonché presidente dell’Anp Salerno, col quale si cercherà di disegnare il quadro attuale che vede sempre più la necessità di sanificare e purificare le aule scolastiche, in vista di un ritorno a pieno regime tra i banchi. La cronaca di questi due anni di pandemia ha acceso necessariamente i riflettori su una problematica importante quale quella della condivisione degli spazi. Insegnanti e studenti condividono infatti per diverse ore al giorno aule che spesso non sono abbastanza ventilate o in sicurezza, fattore che può determinare la presenza di cariche batteriche o agenti inquinanti oltre il limite tollerabile.

Il dibattito si incentrerà sulla domanda: l’installazione di dispositivi di sanificazione e purificazione d’aria può davvero contribuire a ridurre questi fattori di rischio in maniera significativa, influendo positivamente sulla salute di insegnanti e allievi?Una necessità, quella del mondo dell’Istruzione ma non solo, di cui si parlerà accuratamente durante il webinar, grazie anche agli interventi del professor Giorgio Buonanno, docente di Fisica Tecnica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, della dottoressa Stefania Russo, dell’Area Ambiente e Salute della Fimp (Federazione Italian Medici Pediatri). In chiusura l’intervento del main partner dell’evento, Carlo Mancuso, Ceo dell’azienda salernitana I.T. Svil, che approfondirà il tema delle nuove tecnologie per la sicurezza e salubrità delle aule scolastiche e altri spazi condivisi.

A seguire vi sarà il dibattito, in collegamento con i dirigenti scolastici di vari Istituti provinciali salernitani e non solo.