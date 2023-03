Liceo artistico Sabatini – Menna, un dipinto alla Polizia di Stato in memoria di Giovanni Palatucci

Ha incontrato gli alunni della classe “quinta A” del liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno, il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio: i ragazzi sono gli autori di un dipinto su tela realizzato in occasione della cerimonia di commemorazione del “martire” della Polizia di Stato Giovanni Palatucci, svoltasi il 10 febbraio, presso il Museo della Memoria e della Pace di Campagna.

L'incontro

Presenti all’incontro il dirigente scolastico, Renata Florimonte e il professor Salvatore Mansi che ha coordinato l’attività didattica di realizzazione dell’opera, ispirata alla figura del Poliziotto “Martire” e donata al suddetto Museo di Campagna nel corso della giornata di commemorazione. Gli alunni hanno ringraziato il Questore per aver avuto la possibilità di approfondire la figura del Questore Giovanni Palatucci, morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei.

Nell’occasione hanno avuto modo di illustrare le modalità di realizzazione del quadro, riferite sia alla tecnica che ai colori, nonché ai motivi di ispirazione e al suo significato. Il Questore, a sua volta, ha ringraziato tutti per il lavoro realizzato che fortifica il legame che unisce le Istituzioni nella diffusione della cultura della legalità.