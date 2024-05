Liceo Statale "Regina Margherita": ultimo appuntamento con il Laboratorio Emozionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 28 Maggio, presso l'Aula Magna dell'Istituto Regina Margherita di Salerno, avrà luogo l'evento conclusivo del Laboratorio Emozionale, a cura del Dipartimento delle Scienze Umane. Notevole emozione tra gli studenti, alla comunicazione di questa data, in cui il lavoro che da molto tempo stanno realizzando, vedrá la sua concretizzazione. Non sarà una semplice occasione per mettere in "mostra" i prodotti degli studenti; bensì questi ultimi promuoveranno un Convegno, di cui loro stessi sono ideatori, organizzatori e conduttori.

L'evento infatti, è a completa "firma" degli studenti e delle studentesse delle classi IVA , IVB e IVH dell'istituto e finanche questo annuncio, è a cura della Redazione Giornalistica della Classe III D, appositamente costituita per "seguire" l'evento in tutte le sue fasi. Gli studenti relazioneranno sul percorso durato l'intero anno, sul tema: l'emozione ~NON~ ha voce! …e non è un errore di stampa …quel segno per cancellare la parola NON , è voluto. Infatti durante il laboratorio, le emozioni hanno avuto voce eccome!