Scuola: la riapertura "divide" i genitori campani, Battipaglia sospende le attività fino al 1° dicembre

Riflettori puntati sulla scuola dell'infanzia e primaria in Campania, tra riaperture e slittamenti dettate dai sindaci e dubbi delle famiglie degli alunni. A Battipaglia, il sindaco Cecilia Francese ha disposto la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), nonché le attività didattiche in presenza delle prime classi della scuola primaria, sino al 1° dicembre. A seguito delle istanze presentate dai Dirigenti scolastici nel corso della seduta della III° Commissione Consiliare, tenuta nella giornata di giovedì 19 novembre, e della difficoltà per gli stessi in ordine allo screening programmato dall’Unità regionale, l'ordinanza prevede, inoltre, che entro il 1° dicembre, dovranno essere acquisiti i dati ufficiali locali dello screening programmato dall’unità locale di Crisi regionale, a mezzo di somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e ai relativi familiari conviventi. Va ricordato che il dato epidemiologico ufficiale relativamente alla città di Battipaglia individua in 445 le persone attualmente contagiate al Covid19, di cui ben 13 di essi sono ricompresi in una fascia di età 0-7 anni.

La lettera

Intanto, circa settecento famiglie della Campania hanno indirizzato una lettera al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, auspicando un ripensamento circa la ripresa dell'attività didattica in presenza. Ecco il testo:



Egregio Presidente De Luca,

Chi la scrive è un gruppo di oltre settecento famiglie che vuole esprimere, ahi noi, tutto il disappunto per quanto riguarda la riapertura delle scuole. Lei che è stato l’unico lungimirante nella chiusura, lei che per primo ha capito che le scuole sono detonatori di contagio, che i ragazzi trasmettono il virus in famiglia, come ha mai potuto prendere questa decisione? Lei che è stato faro illuminante nel periodo Covid, come può ora voltare le spalle alla salvaguardia della salute dei bambini e dei ragazzi? Lei, uomo di cultura prima che politico, si è arreso alla logica do ut des con L’avvicinarsi del periodo Natalizio? Ci spieghi per cortesia, quale logica perversa c'è dietro una riapertura fatta con uno screening farlocco di test antigeni che non servono a nulla ! Ci spieghi come dobbiamo sentirci sicuri in una regione dove non si sa a quale santo votarsi per un tampone molecolare, (l’Asl quando tutto va bene arriva dopo una settimana!) e lei ci insegna che il Covid non aspetta, che le cure vanno iniziate tempestivamente ! E allora Presidente, di cosa vogliamo parlare? Con quale coscienza sta aprendo le scuole? Siamo stanchi di combattere a mani nude , stanchi e stremati da una situazione economica, sociale e ospedaliera da terzo mondo! Ci tuteli almeno sulla chiusura totale della scuole! E se proprio le deve riaprire che si dia la possibilità di scelta tra le frequenza in presenza e la dad, perché caro presidente noi i bambini a scuola in queste condizioni non li mandiamo. Non è un capriccio il nostro, tantomeno uno slogan: è la dolorosa scelta cui ci vediamo costretti, quella tra la salute dei nostri figli e il diritto allo studio. Un solo grido s’innalza dai genitori della Campania stamane: vergogna! Non ci saranno cavalli di Frisia che basteranno, e si ricordi che noi non ci staremo a guardare e non saremo lumachine della vanagloria come tanti di voi politici politicanti che dall’alto delle vostre poltrone continuate a giocare con la vita e l’economia delle delle famiglie che, permettetecelo di dire, sono quelle che quotidianamente e con immensa dignità (senza chiedere nulla anzi indebitandosi) operano il miracolo di portare avanti la propria famiglia, il proprio comune, la propria regione e la propria Nazione. Un ultimo memorandum ad oggi la popolazione scolastica non è riuscita a vaccinarsi per l’influenza a causa della mancanza di vaccini, le ricordiamo che gennaio e febbraio sono alle porte e con essi anche il periodo influenzale, non è difficile prevedere cosa accadrà.

Di tutt'altro avviso, il Coordinamento Scuole aperte Campania che ha puntato l'attenzione sullo screening volontario per personale e alunni e ha diffuso una nota soffermandosi sulla necessità di riaprire le scuole: