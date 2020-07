Ripresa della scuola post Covid, il sindaco di Angri: "In arrivo banchi monoposto, lavori finanziati"

Riflettori puntati sulla ripresa delle attività didattiche e sull'acquisto delle attrezzature scolastiche anti-Covid, ad Angri. "Non abbiamo intenzione di farci trovare impreparati all'inizio del nuovo anno scolastico. Per questo motivo siamo già a lavoro per l'acquisto di banchi monoposto, per le scuole primarie e secondarie di primo grado, e a forma esagonale per la scuola dell'infanzia. - ha detto il sindaco Cosimo Ferraioli - Il nostro obiettivo è favorire la ripresa della didattica in presenza senza problemi, per i nostri piccoli concittadini nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalle normative governative e regionali".

Il Comune ha partecipato all’Avviso Pon: Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici". Per gli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, a causa dell'emergenza Covid, al Comune di Angri è stato riconosciuto un finanziamento di 160.000 euro. "I nostri giovani rappresentano il futuro e alla loro istruzione e formazione guardiamo con estrema attenzione, dopo i mesi di isolamento sociale a cui la pandemia li ha costretti", ha concluso Ferraioli.