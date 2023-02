Sala Consilina, attivato lo Sportello di Orientamento e Formazione per Utenze Speciali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È attivo a Sala Consilina uno Sportello di Orientamento e Formazione per Utenze Speciali (S.O.F.U.). Ad ospitarlo è la Scuola Socrates in località San Rocco. Promotori del progetto sono: E.T.S. Socrates Soc. Coop. Impresa Sociale (Ente Capofila), Fili D’Erba Società Cooperativa Sociale, Associazione Quartiere Ogliara.

Lo sportello fungerà da Osservatorio operante nell'ambito territoriale rimasto scoperto di un presidio di legalità dopo la soppressione del Tribunale di Sala Consilina.



A renderlo necessario è la crescita esponenziale di reati, in particolare minorili, ambientali e contro il patrimonio, registrati proprio nel circondario dell'ex tribunale di Sala Consilina.

Da qui l’esigenza di monitorare con continuità il territorio attraverso l’organizzazione di un team multidisciplinare che vede la partecipazione dei partner di progetto e di altri enti istituzionali impegnati a vario titolo in materia di legalità.



Il S.O.F.U. si avvale di sportelli territoriali che propongono la costruzione di politiche sociali volte alla individuazione e al superamento dei bisogni degli adolescenti dai 18 ai 25 anni, autori di reato, e delle loro famiglie. L’Osservatorio organizzerà inoltre un “Albo di Consulenti Esperti” attraverso l’emanazione di una “call” con l’obiettivo di acquisire ulteriori competenze qualificate per le attività dell’Osservatorio e contribuire allo start up di un presidio indispensabile e attuale per il comprensorio.