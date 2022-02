Liceo “Regina Margherita” di Salerno: iscrizioni prorogate fino al 4 febbraio

Ci sono ancora pochi giorni disponibili per iscriversi al Liceo Regina Margherita di Salerno: i termini sono stati prorogati fino a venerdì 4 febbrai e tutte le informazioni sono disponibili sul sito web della scuola https://www.reginamargherita.edu.it/.

Le offerte

Il liceo guidato dalla dirigente Angela Nappi ha una diversità di orientamenti che portano ad una formazione completa. Tra gli indirizzi anche Teoria e Tecnica della Comunicazione. Liceo Linguistico: L'offerta delle lingue straniere è articolata come segue: Lingua e cultura straniera Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco e Arabo. Liceo Scientifico: Il percorso mette in relazione cultura scientifica e tradizione umanistica favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi scientifici e tecnologici. Scienze applicate vanta al Liceo “Regina Margherita” una solida tradizione di continuità con l’ex-indirizzo scientifico-tecnologico. Attraverso le attività laboratoriali e l’esperienza informatica contribuisce allo sviluppo di approfondite competenze nelle scienze e nella tecnologia. Liceo delle Scienze Umane: L’indirizzo approfondisce le discipline filosofico-pedagogiche, psicologiche e socio-antropologiche e promuove una formazione umanistica di ampio respiro, sviluppando competenze relazionali e comunicative, con curvatura Teoria e Tecnica della Comunicazione. L'indirizzo della Comunicazione risponde alla crescente domanda di formazione per le professioni che necessitano di saperi e tecniche attinenti la comunicazione. L'opzione Economico-Sociale è indirizzato all’analisi dei fenomeni giuridici e socio-economici del mondo contemporaneo, in una prospettiva europea ed internazionale che mira a un approccio consapevole all’attuale complessità sociale