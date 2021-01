“NonCiFermaNessuno”, il progetto di Luca Abete alla 47° edizione: diretta social venerdì alle 18,30

Sarà Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia e autore di tante inchieste, oltre che ideatore e testimonial della campagna sociale #NonCiFermaNessuno, a veicolare un messaggio di coraggio e di determinazione, agli oltre 110 (licenza media, maturità e laurea) giovani soci o figli di soci della Banca di Credito Cooperativo Campania Centro, che venerdì 22 gennaio, alle 18,30, riceveranno “virtualmente”, attraverso un evento in diretta Facebook, una Borsa di Studio come riconoscimento dei brillanti risultati raggiunti nello scorso anno nello studio.

Il progetto

Nel corso della cerimonia, Luca Abete trasmetterà agli studenti i messaggi chiave della sua campagna sociale motivazionale #noncifermanessuno che da oltre sette anni è accolta con successo in centinaia tra università e scuole italiane. Un tour motivazionale capace di suscitare forti emozioni in tutti coloro che lo seguono. Un progetto che ben si lega alle iniziative sociali di Banca Campania Centro che, attraverso i valori della cooperazione, della mutualità e del localismo, da ben 107 anni, porta avanti innumerevoli iniziative tese allo sviluppo del territorio di cui i suoi 8000 soci sono espressione. Il messaggio “#noncifermanessuno” può essere visto anche come lo scopo dell’iniziativa dei premi scolastici: dare forza e gratificazione all’impegno e alla volontà dei giovani premiati. I Premi Scolastici della Banca sono un’antica e consolidata tradizione per il territorio. Esistono da oltre 40 anni. Tra i tanti premiati in tutti questi anni, moltissimi sono oggi professionisti o imprenditori di successo anche internazionale, segno di una qualità dell’impegno che ha dato i suoi frutti e che, in molti casi, sono stati volano di sviluppo per le comunità di riferimento. All’evento parteciperanno anche il presidente di Banca Campania Centro, Camillo Catarozzo e il Direttore Generale, Fausto Salvati. Sono previste anche alcune testimonianze di vincitori del Premio.