X edizione SalerNoir Festival le Notti di Barliario: vince una studentessa del Regina Margherita

E’ del Liceo Regina Margherita la vincitrice della Luiss Screen Writing Summer School 2024: allori, infatti, per Martina Stabile, Classe 4P, indirizzo linguistico. Già vincitrice del I premio al concorso Barliario per le scuole della X edizione del SalerNoir Festival le notti di Barliartio, con il racconto "Con gli occhi chiusi", la studentessa si è aggiudicata anche la Screen Writing Summer School, dal 22 al 26 luglio. Il regolamento per concorrere alla borsa è stato illustrato nel corso della serata di premiazione, il 5 giugno.

La curiosità

Da oltre dieci anni la Luiss organizza presso la sede di Viale Romania e la sede di Viale Pola dei corsi estivi della durata di cinque giorni – dal lunedì al venerdì - rivolti a studenti delle scuole Superiori. Ogni estate oltre 1500 studenti si ritrovano in Luiss per acquisire delle nuove competenze - le cosiddette soft skills - o per chiarirsi le idee sul percorso di studi da intraprendere una volta conseguita la Maturità. La Screen Writing è progettata per gli studenti dal primo al quarto anno delle Scuole Superiori e permettono agli studenti di scrivere una sceneggiatura per un cortometraggio o una serie tv. Il programma prevede la combinazione di teoria ed esperienza pratica. Le lezioni sono tenute dal prestigioso corpo accademico di sceneggiatori professionisti della New York Film Academy. Gli studenti hanno la possibilità di conoscere il mondo che si cela dietro il piccolo e grande schermo, con un focus sull'importanza del lavoro di squadra e sulla presentazione scritta e orale del proprio progetto.

La borsa prevede nello specifico la partecipazione:

- Luiss Screen Writing Summer School 2024

La borsa è stata sorteggiata fra gli studenti che hanno partecipato da volontari alla decima edizione del “Salernoir Festival” ad almeno due degli eventi in programma e al Concorso letterario “Barliario per le Scuole” con la redazione di un racconto. A questo fine sono stati comunicati gli elenchi dei volontari entro il 15/07/2024. E’ stata poi la Luiss ad occuparsi del sorteggio.

La settimana in cui la vincitrice potrà partecipare sarà:

- dal 22 al 26 luglio 2024

La decima edizione del SalerNoir Festival le notti di Barliario gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno, di Salerno legge, della Fondazione Comunità Salernitana e della Fondazione Copernico, e del supporto della Camera di Commercio di Salerno, della Fondazione San Pietro Apostolo, della Fondazione Banco di Napoli, di Autosantoro, dei Lions International Salerno Principessa Sichelgaita, del Rotary Distretto 2101 Italia Club Salerno Duomo, dei F.lli Caso e della Luiss Writing Summer School.