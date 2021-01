Portale di orientamento scolastico, alla presentazione anche Avossa: "Classi pronte, attendiamo"

"Le scuole salernitane sono prontissime a riaprire in presenza ma si tratta di salvaguardare la salute delle persone e dobbiamo far coincidere le due esigenze": così si è espressa l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno Eva Avossa alla presentazione del prtale di orientamento scolastico del Comune di Salerno SalernoOrienta.

Il rientro in presenza

"Stiamo aspettando le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Campania - ha spiegato la Avossa - tutti noi dell''Amministrazione saremmo, ovviamente, felicissimi di poter riaprire in presenza per due motivazioni in particolare: la prima è che la Didattica a Distanza non può essere sostitutiva di una didattica in presenza nè sul piano formativo nè su quello della socializzazione. La seconda motivazione riguarda il grandissimo lavoro fatto dai dirigenti e dai loro collaboratori per rendere le scuole salernitane prontissime ad accogliere gli alunni. Però si tratta, innanzitutto, di salvaguardare la salute delle persone e coinciliare le esigenze di tutti".

SalernOrienta

L'assessore Avossa, insieme al sindaco Napoli, è intervenuta, questa mattina, alla presentazione del nuovo portale SalernOrienta (www.salernorienta.it), la cui realizzazione è stata possibile grazie al supporto, anche finanziario, del Comune di Salerno. Il portale vuole essere una guida nella scelta del percorso di studi a cui ogni studente è chiamato a fare.

I commenti

"Si tratta - ha sottolineato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - di una bella occasione per gli studenti che frequentano gli istituti scolastici della nostra città di usufruire di una piattaforma innovativa ed esaustiva che ha lo scopo di orientare i giovani su una attività formativa adatta alle proprie esigenze, aspirazioni, sogni. Si tratta di un primo passo per guardare verso il proprio futuro professionale, in modo consapevole e appassionato. Grazie all'impegno dell'assessore Avossa e agli impulsi dei dirigenti della rete LI.SA.CA, tutto questo è stato possibile".

"Ho fortemente sostenuto questo progetto - ha spiegato l'assessore alla Pubblica Istruzione Eva Avossa - perché credo che sia fondamentale dare a genitori e studenti risposte chiare. SalernOrienta vuole favorire la conoscenza e si propone come punto di partenza nella scelta della scuola adatta ad ogni studente cercando di fornire un quadro complessivo di tutti gli indirizzi di studio disponibili sul nostro territorio. Il portale è corredato da tante e utili informazioni per guidare i ragazzi nella scelta della scuola più adatta alle proprie esigenze. Saranno presenti anche schede dei singoli Istituti, link a materiale di presentazione, contatti e date per seguire gli OPEN DAY che ogni singola scuola organizza. Un utile strumento per far conoscere le tante realtà scolastiche presenti sul nostro territorio e che, grazie anche a questo portale, faranno sempre più rete. Mi auguro che questo portale sia solo il punto di inizio di un nuovo percorso. Come amministrazione comunale noi ci siamo sempre, per supportare progetti e realizzare idee che hanno come centralità la scuola, i giovani e il loro futuro".

Secondo Annalisa Frigenti, presidente Rete LI.SA.CA nonché Dirigente scolastico attualmente collocato fuori ruolo al ministero dell'Istruzione: "Un grande plauso va fatto al Comune di Salerno che da ormai quattro anni ha attivato il Salone dell'orientamento, nato da una idea dei dirigenti della rete LI.SA.CA e che quest'anno per le esigenze ben note proseguirà con un portale online la cui forza sarà quella di essere consultabile sempre da alunni e genitori. Come Lisaca abbiamo sempre creduto che l'orientamento è qualcosa che comincia fin da piccoli e prosegue per tutta la vita e quindi abbiamo tentato di attivare processi utili ai ragazzi a scegliere secondo i propri talenti senza restare ancorati a meccanismi culturali e educativi vecchi. Questo portale potrà avere grandi ricadute, potrà permettere momenti di confronto culturale profondi. È un ottimo punto di partenza per la crescita del territorio".

La Dirigente dell’IC Calcedonia, Mirella Amato ed il dott. Luca Giordano hanno illustrato le specifiche del nuovo Portale per l’orientamento della città di Salerno, appena realizzato dalla azienda Areadesign di Luca Giordano, su finanziamento del Comune di Salerno.

"Il portale - hanno spiegato - consta di una home page in cui sono esposte tutte le scuole, comunali e statali, della città di Salerno, con le relative offerte formative, che offre un colpo d’occhio su tutto il sistema integrato di offerta formativa cittadina, e rimanda alle pagine specifiche di ciascuna scuola per approfondimenti, foto e materiali. C’è un settore per la guida semplificata alla procedura di iscrizione, con link alle domande più frequenti, una specifica pagina per i benefit comunali e come chiederli, una pagina per l’inclusione scolastica, ed una sezione per l’incontro con le scuole, ripreso anche nella sezione Eventi e Notizie, nella quale trovare i virtual open day, i possibili appuntamenti con i Dirigenti ed i referenti delle Scuole, classi vituali ed altro. Eventuali richieste specifiche potranno essere inviate nell’area Contattaci, le risposte arriveranno direttamente sulle mail dei richiedenti. Nel futuro, sia prossimo che remoto, il portale sarà arricchito da altre sezioni, che potranno riguardare la formazione regionale, l’offerta formativa universitaria, la formazione dei docenti referenti per l’orientamento e molto altro, in funzione del sostegno alla realizzazione personale dei giovani cittadini salernitani".

"L’esigenza del portale - ha evidenziato la Dirigente Scolastica del Liceo artistico Sabatini Menna, Ester Andreola - è nata da profonde considerazioni pedagogiche e dalla sentita esigenza di fornire più ampie conoscenze ed informazioni agli alunni, ai genitori, ai cittadini sull’offerta formativa delle diverse scuole presenti nella città di Salerno, realizzando, al tempo stesso, un collegamento più profondo tra le Scuole Secondarie di I e II grad.C., a partire dalla fase orientativa. L’orientamento dei giovani alunni delle ultime classi delle S.S. di I grado, infatti, chiede non soltanto una approfondita conoscenza dei processi formativi ed educativi (anche in termini di curricola) , ma anche la capacità, da parte delle S.S. di II grado, di saper fornire le più ampie e chiare informazioni e di saper collegare i singoli curricola del biennio (ricordiamo l’obbligo scolastico a 16 anni) a quanto appreso dagli studenti e studentesse nelle scuole di base, in termini di conoscenze, abilità e competenze. L’orientamento è, infatti, un intervento finalizzato a porre la persona (alunno / genitore) nelle condizioni di poter effettuare scelte più consapevoli circa il proprio progetto personale e di vita; un percorso che dall’infanzia all’età adulta dovrebbe accompagnare la persona lungo tutto l’arco della vita, in una visione di educazione permanente. L’idea di fondo, quindi, è quella di utilizzare il portale per costruire e sostenere processi orientativi che, pur focalizzando l’attenzione al collegamento tra le scuole di I grado e quelle di II grado (in una visione unitaria del curricolo e dell’orientamento, entrano nella circolarità di un sistema educativo integrato, finalizzato ad innovare i processi educativi di istruzione e formazione e di coinvolgere il sistema territoriale".

Infine, Emiliano Barbuto, dirigente scolastico dell'IIS "Galilei - DI Palo", ha presentato una panoramica dell'offerta formativa salernitana per la scuola secondaria di secondo grado, mettendo in rilievo quanto essa sia articolata e completa, ricoprendo la quasi totalità dei percorsi ordinamentali previsti nella scuola italiana.