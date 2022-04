"Il Sud tra guerra e Resistenza", al Liceo Alfano l'incontro con il professore Oddati

Domani 23 aprile gli studenti del Liceo Alfano I di Salerno rifletteranno sul tema: “Millenovecento 43-44. Il Sud fra guerra e resistenza” grazie alla preziosa partecipazione del professore Nicola Oddati, già docente di Storia contemporanea e Presidente del Parco della Memoria della Campania che coordina le attività del Museo dello Sbarco e Salerno Capitale,visitato nei giorni scorsi da numerose classi del Liceo salernitano.

L'incontro

L’incontro di domani si svolgerà in modalità online, a partire dalle ore 10.30, vedrà i saluti della Dirigente scolastica Elisabetta Barone, e poi l’intervento del professore Oddati il quale ricostruirà le fasi più significative della Resistenza a Salerno. Il titolo dell’iniziativa richiama quello di una mostra organizzata qualche anno fa dallo stesso Nicola Oddati, promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dall’Associazione Parco della Memoria della Campania, dall’Istituto Luce-Cinecittà, che comprendeva fotografie inedite o rare provenienti dai National Archives di Washington e da altri importanti archivi italiani pubblici e privati, locandine di film sulla guerra, da Paisà a Roma città aperta, documenti come i volantini che i bombardieri Alleati lanciavano dall’alto per avvertire la popolazione civile degli attacchi. E ancora la storia delle quattro giornate di Napoli, del bombardamento di Montecassino, della Brigata Maiella, e dei governi di unità nazionale a Salerno nel 1944, dove si preparava la rinascita del Paese della futura Ripercorrere queste vicende sarà un modo anche per riflettere sulle sofferenze, le atrocità e le desolazioni provocate dalla guerra, non mancheranno, infatti, riferimenti alla contemporaneità e al raffronto tra le vicende legate allo Sbarco e l’attuale guerra in Ucraina. Gli studenti potranno dialogare direttamente col Prof. Oddati e porgli domande sugli eventi che riguardano la nostra libertà e testimoniano anche il coraggio e le prime forme di ricostruzione morale e materiale poste in essere dopo il conflitto, a riprova del ruolo fondamentale che il Meridione d’Italia ebbe nel porre fine alla Seconda Guerra Mondiale e costruire la Repubblica nata dalla Resistenza.