Esercito e l'orientamento nelle scuole: gli incontri di formazione per gli studenti

Scuola ed esercito insieme per orientamento e formazione. Nei giorni scorsi, personale qualificato del 4° Reggimento carri di Persano, unità dipendente della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, è stato impegnato in un ciclo di conferenze d’orientamento professionale presso alcuni istituti scolastici che si trovano nell’area sud della provincia di Salerno, tra cui l’Istituto Superiore “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento, l’Istituto Superiore “Teresa Confalonieri” di Campagna e l’Istituto Comprensivo di Capaccio-Paestum. Gli incontri si sono svolti sia in presenza sia attraverso le piattaforme informatiche per la didattica digitale integrata (DDI), utilizzate dal Ministero dell’Istruzione.

Le attività

Durante le varie attività di orientamento l’Infoteam, attraverso il racconto della propria esperienza professionale, ha illustrato le articolazioni delle varie componenti della Forza Armata, nonché le opportunità di arruolamento e gli iter concorsuali per accedere a tutti i profili di carriera, incluso il percorso per l’ammissione alle Scuole Militari. Al termine degli incontri, agli studenti che hanno partecipato all’attività sono stati consegnati i diari scolastici dell’Esercito 2021/2022. L’attività è stata condotta nel pieno rispetto delle disposizioni per il contrasto alla pandemia da Covid-19. Le conferenze d’informazione e orientamento, promosse dallo Stato Maggiore dell’Esercito per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sono finalizzate, non solo alla presentazione dell’offerta formativa e professionale proposta dalla Forza Armata, ma anche alla diffusione del valori che i militari rappresentano.