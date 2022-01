Agropoli, il Comune fornisce un contributo per l’acquisto di sanificatori d’aria per le scuole

Sanificatori d'aria nelle scuole del primo e del secondo circolo didattico di Agropoli: l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha infatti deciso di dare il proprio contributo per l'acquisto di apparecchiature in grado aspirare l’aria, disattivare virus e batteri grazie ai raggi ultravioletti e reimmetterla in circolo purificata. La richiesta di installare simili sistemi all'interno dei plessi scolastici era arrivata nei giorni scorsi da parte di alcuni genitori degli scolari che frequentano il primo circolo didattico.

Parla il sindaco Adamo Coppola