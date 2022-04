School Movid, il Comune di San Marzano aderisce al progetto

Con apposita delibera, su proposta dell’assessora alle politiche scolastiche, Francesca Barretta, il Comune di San Marzano ha aderito, nel dicembre scorso, al progetto School Movie. Questo, nell'anno scolastico in corso, ha consentito agli alunni dell'istituto comprensivo "Giovanni Paolo II - Anna Frank" di realizzare un cortometraggio sul tema delle emozioni.

I commenti

"Siamo alla IV edizione. Nel 2019 il nostro Istituto ha ricevuto il Premio della critica con il cortometraggio dal titolo Rosso come l’amore. Un ringraziamento sentito va alla preside Emma Tortora per aver condiviso con l’assessorato ai servizi scolastici la realizzazione del progetto, pronta sempre ad accogliere ogni progetto utile alla crescita dei propri alunni - ha detto l'assessora Barretta - Un ringraziamento pure ai professori che hanno seguito e preparato i ragazzi della scuola secondaria di primo grado classe II sezione E: Carla Russo, Sara Petti, Rosanna Botta, Raffaele Zuottolo, Donatella Derna e Pietro Sessa. Ho sempre sostenuto questo progetto con grande entusiasmo. Vedere la soddisfazione negli occhi dei ragazzi che si sentono attori in scena, rappresenta per me una grande gioia".

Soddisfatta anche la sindaca Carmela Zuottolo: "È sempre una gioia per il Comune San Marzano sul Sarno promuovere sul territorio una manifestazione come School Movie. La nostra amministrazione comunale continua a sostenere questi progetti che stimolano la creatività e la fantasia dei ragazzi. Si tratta di un momento formativo e di allegria che può fare solo bene ai nostri studenti".