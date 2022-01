Scuole di Salerno, al via il format “Scienza e curiosità per tutti": ecco come partecipare

Oggi pomeriggio, alle 16, sarà presentata a tutte le scuole della città di Salerno la rubrica quindicinale di divulgazione scientifica dal titolo: “Scienza e curiosità per tutti”, proposta dall’associazione no-profit Uni in strada insieme al Liceo Tasso e con il supporto dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno guidato dall'assessore Gaetana Falcone.

L'iniziativa

La rubrica ambisce a spiegare, in maniera appassionante, semplice e discorsiva, fenomeni fisici osservabili nel corso della vita di tutti i giorni. Il “format” prevede la realizzazione di una breve intervista ad un docente

universitario o ad un esperto della materia su di un argomento di fisica o di scienza in cui ci si può imbattere nella vita di tutti i giorni. Il tema del giorno verrà brevemente illustrato e successivamente approfondito durante una tavola rotonda virtuale nella quale gli studenti potranno interagire in maniera proattiva con gli esperti. In questa fase, le scuole ed i loro alunni diverranno protagoniste della rubrica. Infatti, le migliori domande saranno selezionate per la pubblicazione su diversi canali social e, al termine della stagione, concorreranno ad una premiazione nel corso di un evento in diretta. La giuria sarà composta da professionisti, docenti universitari ed esperti nell’ambito delle materie trattate e dagli stessi studenti. Consulenti scientifici saranno i professori dell'Università degli Studi di Salerno, Michele Guida, Docente di Fisica Sperimentale, e Fabrizio Illuminati, docente di Fisica Teorica. L’incontro e’ accessibile al seguente link: https://www.uniinstrada.com/scienza-e-curiosita-per-tutti