"Outdoor Education": bimbi a lezione in spiaggia, l'iniziativa della Matteo Mari e dell'Alfano I

"Outdoor Education" alla scuola d'infanzia Matteo Mari di Salerno, in collaborazione con il liceo Scienze Umane dell'Alfano I di Salerno. In altre parole: lezioni all'aperto per una didattica in presenza "sicura", sperimentando nuove metodologie didattiche.

In particolare, in tanti, nei giorni scorsi, hanno notato i bimbi della Matteo Mari sulla spiaggia di Torrione: studenti tutor, insegnanti entusiaste e baby alunni felici, per una una scuola possibile, sempre più dinamica e "viva".