La scuola in estate targata "Secondo Circolo" di Mercato San Severino

Si salpa per il Piano estate 23/24 del Secondo Circolo di Mercato San Severino. La scuola si veste d'estate con moduli formativi innovativi e colorati che a partire dal 10 giugno accompagneranno i propri alunni con laboratori di arte, di sport, di Mindfulness, di scrittura creativa, di orto didattico ma anche di coding, di scacchi e di giornalismo. Un mese, quello di Giugno, tutto dedicato al pensiero creativo che traccia per i suoi 155 iscritti occasioni di crescita formativa e socio-affettiva. La scuola apre le porte all'estate per offrire ai bambini nuove possibilità di sperimentazione didattica, dove l'imparare si lega al fare, al divertirsi, al creare insieme, con il supporto di esperti e tutor che accompagneranno i ragazzi in nuovi orizzonti di conoscenze ed entusiasmi. Soddisfatta la Dirigente Anna Buonoconto che negli anni ha consolidato un percorso estivo sempre più ricco di opportunità e offerte formative. “Durante le settimane del piano estate la scuola si trasforma in una officina dei saperi, in cui lo sperimentare, il costruire, il manipolare diventano le azioni quotidiane. Il sole d’estate trasforma la scuola, con ambienti di apprendimento che consentono ai bambini di sviluppare abilità operative e logiche attraverso il fare pratico, scoprendo nuovi saperi, ma anche i propri talenti. Gli alunni lavoreranno in sinergia con i compagni sviluppando competenze sociali, civiche, un modo per conoscere ancora più se stessi e il mondo che li circonda”. Sette i percorsi attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:00. Di questi due si prolungano fino alle ore 16:00, prevedendo la mensa scolastica. Il piano è organizzato dalla scuola con fondi europei (PON FSE e PNRR) e risorse interne per l’ampiamento dell’offerta formativa, con attività didattiche innovative e accattivanti, in continuità con i percorsi svolti durante l’anno scolastico. Il Secondo Circolo esprime le sue tante iniziative di sviluppo, attraverso la didattica laboratoriale che consente agli alunni di poter fare divertendosi, dove le discipline di base si fondono in apprendimenti applicativi che si esprimono attraverso l’elaborazione creativa e lo spirito di iniziativa. A scuola l’estate diventa un modo per creare, fare, ma soprattutto imparare divertendosi.