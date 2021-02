Scuola, stop alle lezioni per il Carnevale

Il prossimo stop didattico sarà quello per le vacanze di Carnevale. Le lezioni si fermeranno, sia in presenza che a distanza.

In Campania lezioni sospese da lunedì 15 febbraio a martedì 16 febbraio. Non si festeggerà come gli altri anni causa pandemia, ma studenti e insegnanti che siano in dad o in presenza potranno riposarsi.