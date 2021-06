Istituto Matteo Mari: prorogata la concessione dei locali della Camera di Commercio

In tal modo verrà consentito, anche per il prossimo anno scolastico, lo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto delle norme anti Covid

Prorogata di un altro anno la convenzione per il comodato d'uso gratuito dei locali della Camera di Commercio all'Istituto Comprensivo Matteo Mari, per consentire, anche per il prossimo anno scolastico, lo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto delle norme anti Covid.

L'accordo

Stamattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore alla Pubblica Istruzione Eva Avossa, insieme al presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, si sono recati presso i locali di proprietà della Camera di Commercio siti in via Fatigati, che già nel corso dell'anno scolastico che volge al termine sono stati concessi alla Matteo Mari ed utilizzati nei periodi di svolgimento delle attività in presenza. Su proposta dell'assessore Avossa e grazie alla disponibilità dell'ente camerale, la convenzione è stata prorogata, dunque, per un altro anno.