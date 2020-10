Covid-19 e Scuola: ecco quali attività possono ripartire in Campania, l'annuncio del sindaco di Pontecagnano

Dispone l'apertura immediata delle scuole con attività in presenza per Infanzia e Primaria, il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, riavviando le attività destinate ai diversamente abili o con disturbi dello spettro autistico. Il primo cittadino ha reso nota la sua decisione a mezzo social: "Considerata l'assenza di contagi nelle scuole d'infanzia e primarie del nostro territorio, salvo diverse disposizioni da parte dell'Unità di Crisi Regionale, resta stabilita la regolare apertura degli istituti il giorno 26 Ottobre 2020. -ha aggiunto - Grazie alla collaborazione tra il Piano di Zona del nostro Comune e i dirigenti scolastici si è stabilito l'avvio immediato di progetti inclusivi in grado di garantire il diritto allo studio ad alunni diversamente abili".

L'ordinanza della Regione

Va ricordato che, come disposto dall'ordinanza regionale di ieri notte, solo la scuola per l'infanzia e le attività destinate ai diversamente abili o con disturbi dello spettro autistico possono essere riavviate: per le altre scuole, elementari comprese, al momento resta confermata la chiusura, in attesa di eventuali valutazioni da parte dell'Unità di Crisi Regionale che dovrà monitorare i contagi e stabilire se riaprire o meno le primarie dal 26 ottobre. Tutte le scuole (ad esclusione degli istituti per bambini della fascia 0-6 anni) sono, dunque, chiuse fino a sabato 31 ottobre. L'eventuale "riapertura delle elementari" è, in conclusione, subordinata a una "ulteriore verifica che sarà svolta nei prossimi giorni sull'andamento dei contagi registrato nel personale scolastico e negli alunni".