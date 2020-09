Giffoni Valle Piana: riparte la scuola, parla il sindaco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Ripartire dalla cultura e dall’istruzione”. Ha preso il via questa mattina l’anno scolastico 2020-2021 nel comune di Giffoni Valle Piana. Il Sindaco Antonio Giuliano e la consigliera con delega all’Istruzione Angela Maria Mele hanno visitato tutti i plessi presenti sul territorio comunale per dare il proprio “in bocca al lupo” a tutti gli studenti.

Una ripartenza in massima sicurezza, con percorsi separati, misurazione di temperatura corporea, ingresso con l’obbligo di indossare la mascherina e l’installazione di igienizzante per le mani nei vari varchi d’accesso. Il tutto possibile con il prezioso ausilio delle associazioni di volontariato Il Gabbiano Onlus e South Land, preziosi nel gestire gli ingressi senza creare assembramenti. Inoltre, è stato attivato il servizio di trasporto scolastico gestito dall’Azienda del Cittadino Multiservice, con area di sosta ed ingressi dedicati esclusivamente agli scuolabus.

“Riaprire le scuole è stato un piccolo passo verso la normalità – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -. L’Amministrazione Comunale si è impegnata sin dal primo momento per permettere una ripartenza in massima sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato tecnico-scientifico. Un ringraziamento speciale va alla dirigente scolastica della DD Don Milani Daniela Ruffolo e alla sua collega Elvira Boninfante, dirigente dell’Istituto Comprensivo Fratelli Linguiti. In particolar modo voglio dire grazie alla vice-preside Anna Villani e alla professoressa Giovanna Marrandino per il lavoro svolto, punti di riferimento in un momento particolare e di transizione per l’intero Istituto. Allo stesso tempo desidero rinnovare i complimenti ai docenti e ai collaboratori, da sempre impeccabile per il bene dei nostri ragazzi”.

“Finalmente vediamo la luce dopo settimane estenuanti – le dichiarazioni della consigliera con delega all’Istruzione Angela Maria Mele -. Ancora una volta Giffoni Valle Piana si dimostra un modello vincente per la progettualità legata al mondo della scuola. Abbiamo garantito il rispetto delle normative vigenti in tutti i plessi scolastici, permettendo una ripartenza in massima sicurezza. Tutti gli edifici sono stati oggetto di interventi, risultato di una programmazione che permetterà benessere sia agli alunni che alle famiglie. Il ringraziamento va all’intero comparto scuola, fondamentale per attuare una sinergia che parte da lontano e di cui raccogliamo i frutti”.