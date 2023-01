Curiosità, la scuola secondaria San Tommaso d'Aquino lancia le "Didattiche per Ambienti di Apprendimento"

La scuola secondaria di I grado dell’IC San Tommaso d’Aquino lancia il progetto DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento) e Innovazione nell’attività didattica. Si tratta di una radicale innovazione pedagogico–didattica e organizzativa che mira a coniugare l’alta qualità dell’insegnamento italiano con la funzionalità organizzativa di matrice anglosassone. Le aule-ambienti di apprendimento saranno assegnate alla disciplina, con gli alunni che si sposteranno durante i cambi d'ora.

Innovazione nell’attività didattica

L'Istituto è costantemente impegnato nella ricerca e nella sperimentazione di modalità didattiche innovative, come la peer-education, il cooperative learning, il tutoring e la didattica per competenze, con la finalità di valorizzare le attitudini e le capacità degli studenti

La presentazione

Si terrà il 21 gennaio 2023 alle ore 11.30, presso la sede di Fratte in via Buonservizi 21, la presentazione del modello DADA. Per partecipare all'illustrazione del progetto: Clicca qui