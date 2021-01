Ripresa in presenza a Nocera Inferiore: incontro tra Amministrazione e Dirigenti

Si sono incontrari in videoconferenza, l’amministrazione comunale di Nocera Inferiore e i Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie, per definire la strategia per rientro in classe della porzione di popolazione scolastica rimasta ancora in Dad. Alla riunione oltre al sindaco Manlio Torquato e all’ assessore al ramo Federica Fortino, hanno partecipato per il Comune, il Dirigente del Settore Socio- Formativo, la Responsabile dell’ area Istruzione ed il Comandante della Polizia Municipale.

L'organizzazione

I Dirigenti scolastici hanno garantito la ripresa delle attività didattiche in presenza al 1 febbraio nel rispetto delle disposizioni Ministeriali in merito, per un minimo del 50% ad un massimo del 75% sul totale degli alunni per plesso. Nel rispetto delle disposizioni della Prefettura, sarà predisposto uno sfalsamento dell’orario di ingresso e di uscita: 8/10 – 15/16. L’ Amministrazione comunale come già sta facendo per gli Istituti Comprensivi che hanno già avviato la ripresa delle attività didattiche in presenza, si adopererà con la collaborazione dell’ Asl, per affiancare e velocizzare le attività di screening volontario del personale scolastico.