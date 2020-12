Scuole chiuse fino al 22 dicembre nella Valle dell'Irno, i sindaci: "Scelta dolorosa, ma necessaria"

Hanno disposto la sospensione della didattica in presenza fino al 22 dicembre, i sindaci della Valle dell’Irno, precisamente di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Siano. "Si tratta di una misura dolorosa ma necessaria, assunta a seguito di una valutazione approfondita dei dati epidemiologici che vede sul territorio della Valle dell’Irno – al momento – 963 casi (dato aggiornato ad oggi) e circa 3000 persone in quarantena. Un’area particolarmente articolata dove sono emersi nelle ultime settimane diversi focolai che hanno portato, purtroppo, al decesso di 23 persone, in gran parte anziani", spiegano i primi cittadini.

La nota