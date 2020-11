Riapertura della scuole: lezioni sospese fino al 4 dicembre a Giffoni e San Cipriano, l'appello delle mamme di Pontecagnano

Le attività didattiche resteranno sospese fino al 4 dicembre, a Giffoni Sei Casali: lo ha deciso il sindaco Francesco Munno. Stessa data fissata come termine per la chiusura dei plessi, anche a San Cipriano, come disposto dal sindaco Sonia Alfano. Intanto, alcune mamme di Pontecagnano indirizzano una lettera aperta al sindaco, Giuseppe Lanzara, per chiedere che le lezioni non ricomincino da domani.



Egregio Sig. sindaco, in qualità di rappresentanti delle classi prime della scuola primaria degli istituti comprensivi della città di Pontecagnano-Faiano,ed essendo a conoscenza che anche in altre classi ci sono innumerevoli dissensi, esprimiamo, a nome della maggioranza dei genitori, la nostra preoccupazione per l’imminente rientro in classe dei nostri figli. Molti altri sindaci del salernitano hanno già rinviato il ritorno della didattica in presenza per via del crescente numero di contagi da covid-19 tra i residenti.

Solo per fare qualche esempio, il comune di Giffoni Valle Piana, con meno di 50 positivi, ha adottato da tempo questa misura. Non capiamo il perché anche a Pontecagnano, che a tutt’oggi registra ben 195positivi e 4 decessi, non sia stata ancora emanata un ordinanza in tal senso. Le rammentiamo, qualora lo avesse dimenticato, che il virus è già penetrato all’interno delle mura scolastiche di Pontecagnano in un periodo in cui i contagi non erano così numerosi. Noi genitori siamo estremamente preoccupati per la recrudescenza della pandemia e le chiediamo, oltre che in qualità di sindaco anche in quella di massima autorità sanitaria locale e di genitore, di posticipare, alla stessa stregua di tanti suoi colleghi, il rientro in classe dei nostri figli.