Scuole ancora chiuse: il Codacons diffida i sindaci del salernitano

Continua la battaglia del Codacons contro la Campania ed i sindaci dei vari territori che mantengono chiuse le scuole. In seguito alla diffida inviata al Presidente della Regione Vincenzo De Luca ed i sindaci dei capoluoghi, oggi l'associazione per i consumatori ha annunciato altre iniziative contro i Primi Cittadini dei comuni di Cava de’ Tirreni, Battipaglia, Agropoli, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Fisciano, Sarno, Baronissi, Scafati, Eboli, Angri, Castel San Giorgio, Mercato San Severino e Sala Consilina. Il Codacons ha poi fatto sapere che nelle prossime ore partiranno ulteriori provvedimenti contro altri comuni del territorio salernitano e non solo.

La denuncia

Dopo l’invio delle diffide al Presidente della Regione Campania e ai sindaci di molti Comuni della regione, il Codacons ha predisposto un Link sulla pagina nazionale del proprio sito per poter ricevere ulteriori segnalazioni e far partire altre diffide in merito. “Attraverso l’imposizione della “Didattica a Distanza” non si è garantito il diritto allo studio: nella migliore delle ipotesi, anzi, quest’ultimo ne è uscito enormemente danneggiato - si legge nella nota del Codacons - Il diritto allo studio è soprattutto presenza, è il diritto a frequentare l’ambiente scolastico in un banco di scuola insieme a coetanei, tale da garantire il giusto inserimento sociale, ponendo la massima attenzione ovviamente all’uso della mascherina e alla detersione delle mani e di qualsiasi oggetto in comune, senza mai abbassare la guardia“.