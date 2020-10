Non sono ancora arrivati i banchi monoposto? Al Galilei-Di Palo tutto risolto con le sedie con ribaltina

Non in tutte le scuole sono arrivati i banchi monoposto. Così, nel nostro territorio, c'è chi corre ai ripari: in particolare, presso l'Istituto Istruzione Superiore "Galilei - Di Palo" di Salerno, si è fatto rifornimento di sedie con ribaltina.

In attesa dei banchi a prova di norme anti-Covid inviati dal Ministero, dunque, gli alunni potranno godere di tali sedute, mantenendo la distanza di sicurezza, senza particolari disagi durante le lezioni.