"Vincere Insieme: sport ed inclusione", un successo l'iniziativa al "San Tommaso d'Aquino"

Tanto divertimento grazie a "Vincere Insieme: sport ed inclusione, incontriamo gli alunni", l’iniziativa che si è tenuta questa mattina - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - prima presso il plesso scolastico di Matierno e poi presso quello di Fratte dell’Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino. Un incontro che rientra nell’ambito di “Game Upi, tutti in campo, nessuno escluso”, il progetto dell’Unione delle Province d’Italia finanziato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale per promuovere eventi di sport di comunità finalizzati a sensibilizzare i territori ad uno stile di vita sano, favorire la diffusione della partecipazione alla pratica sportiva e alle attività che sviluppano le abilità motorie attiva dei giovani con disabilità e delle loro famiglie, costruendo una società più inclusiva.

Tanti gli alunni che hanno partecipato con curiosità e interesse all’iniziativa, che ha rappresentato un'opportunità preziosa per le giovani generazioni, nel segno dell'inclusione.