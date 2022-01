Screening gratuiti o a costo ridotto per gli alunni: le iniziative dei sindaci di Baronissi e Campagna

Con il rialzo dei contagi tra i minori, diverse amministrazioni comunali studiano strategie per contenere il contagio in classe. In particolare, a Campagna ci sarà la sanificazione di tutte le scuole (di ogni ordine e grado) e uno screening gratuito (sabato mattina, nei pressi della sede delle Protezione civile a Quadrivio, a partire dalle ore 8.30) in modalità drive in, per la popolazione scolastica (elementari e medie).

L'iniziativa a Baronissi

Intanto, a Baronissi, è stata accolta la richiesta di quest’oggi al Consorzio Farmaceutico Intercomunale: la farmacia comunale ha ricevuto disposizioni di praticare, fin dai prossimi giorni, i tamponi anticovid ai bimbi delle scuole primarie e dell’infanzia positivi, o costretti in quarantena o in sorveglianza con testing al costo di quattro euro. "Nella giornata di lunedì decideremo un ulteriore taglio, con oneri a carico del Comune, del costo del tamponi per i bimbi", ha annunciato il sindaco Gianfranco Valiante.