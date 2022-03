Capaccio Paestum: una giornata divulgativo sul tartufo "bianchetto" di pineta

Il 26 Marzo si è tenuta a Capaccio Paestum un importante giornata divulgativa sul delicato habitat della pineta e del tartufo bianchetto. I bambini della scuola primaria di Capaccio sono scesi in campo ed hanno dimostrato di essere molto attenti all'ambiente e alla sostenibilità.

La giornata

La giornata, è iniziata con una passeggiata nell'oasi dunale di Legambiente in via Poseidonia, tra flora e fauna, alla cerca del tartufo bianchetto insieme ai tartufai e ai loro ausiliari. Inoltre in occasione della giornata della forestazione che cadeva il 21 marzo le associazioni di tartufai hanno deciso di dare il loro piccolissimo contributo con la piantumazione di 10 Pino d'Aleppo micorrizati con tartufo bianchetto, prodotti e forniti dal Centro Micologico della Campania del Vivaio Regionale Improsta.

Queste iniziative mirano a sensibilizzare grandi e piccoli sul delicato tema della sostenibilità ambientale, l’importanza della tutela delle foreste, la valorizzazione del proprio territorio dal punto di vista naturalistico e delle eccellenze enogastroniche come il tartufo.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di alcune classi degli Istituti Comprensivi di Capaccio, numerose famiglie e visitatori.

"Si ringraziano - aggiungono dall'organizzazione - il sindaco di Capaccio Francesco Alfieri, l'assessore all'Ambiente e all'Agricoltura Ettore Bellelli, il responsabile del Vivaio dell’Azienda regionale Improsta Pasquale Santalucia, Rosario Di Crisci responsabile del Nucleo N.O.E.T.A.A. Capaccio (Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente), Gregorio Nadia presidente dell’associazione Laboratorio Verde Capaccio Paestum-Agropoli ODV, Pasquale Longo Responsabile dell’Oasi dunale di Legambiente, Giovanna Cantalupo dell'associazione Tartufai di Paestum e la dott.ssa Noemi Iuorio presidente di Asso Tartufai Campania".