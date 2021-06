Servizio Trasporto per l’anno scolastico 2021/2022: le domande entro il 29 giugno

C'è tempo fino al 29 giugno, per consegnare le domande per il Servizio Trasporto per l’anno scolastico 2021/2022 del Comune di Salerno, corredate da un valido documento di identità del richiedente. L'indirizzo di posta elettronica a cui inoltrarle è g.martucciello@comune.salerno.it

L'alternativa

In via del tutto eccezionale, le domande potranno essere inviate tramite il servizio postale o consegnate a mano presso gli Uffici del Settore Istruzione e Formazione di Via S. Domenico Savio n. 4 (presso l'Istituto Salesiani), in zona Carmine, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 17.30. Per la consegna a mano delle istanze, gli utenti interessati dovranno concordare apposito appuntamento contattando i recapiti telefonici: 089/667309 – 089/667320 - 667324.

Le informazioni

Il modello di istanza e l’allegato relativo alle modalità Organizzative del Servizio potranno essere scaricati dal Sito Internet Comune.salerno.it – Aree Tematiche – Scuola e Istruzione – Trasporto Scolastico, oppure dal Sito Istituzionale delle Scuole. Per ulteriori informazioni: 089/667309.