Baronissi, 3 studenti campioni di matematica in gara alla Bocconi con i migliori d'Italia

Soddisfazione a Baronissi: tre studenti sono campioni di matematica in gara alla Bocconi con i migliori d'Italia. "Sono in partenza per Milano, selezionati dalla Bocconi, a gareggiare con i migliori studenti italiani ai Giochi matematici del Pristem - ha detto il sindaco Gianfranco Valiante - Complimenti e in bocca al lupo a Andrea De Santis, Laura Neizert, Andrea Sabatino della scuola media di Baronissi. Comunque vada porteranno in alto il prestigio della città. Bravi, bravi e complimenti anche alle loro insegnanti Simona Antinucci e Carmen Donnamaria", ha concluso.