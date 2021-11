Scuola e Covid, dietrofront: con un solo contagio scatta di nuovo la Dad

Con l'incremento dei casi tra i banchi di scuola, spunta una novità anche nell'ambito dell'Istruzione: stop al protocollo che non metteva più in quarantena l’intera classe con un solo caso di positività.

Le motivazioni

L’aumento dei contagi, cresciuti in Italia del 25% nell’ultima settimana, e i timori legati alla variante Omicron, hanno portato alla nuova decisione da parte del Governo: se in classe viene trovato un solo alunno positivo, scatta immediatamente la quarantena per tutti i compagni con ricorso alla didattica a distanza. La circolare è stata firmata il 29 novembre.