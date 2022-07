Apre la scuola regionale di ceramica a Vietri: 15 gli allievi selezionati

Sono 15 gli allievi selezionati della scuola regionale di ceramica che indosseranno per la prima volta il camice che sigla ufficialmente il loro ingresso nella nuova realtà di formazione che apre a Vietri sul Mare. La cerimonia ufficiale di consegna del camice si terrà lunedì 4 luglio presso l’Aula Consiliare del Comune di Vietri sul Mare alle ore 11.

La formazione

Gli studenti sono provenienti da diversi comuni della regione Campania, alcuni dallo stesso territorio vietrese. L’incontro sarà anche occasione per presentare il programma didattico e ulteriori dettagli dell’iniziativa che si pone l’obiettivo di fare di Vietri sul Mare il luogo di formazione per la produzione delle ceramiche in Italia. La Scuola di Ceramica nasce grazie ad un Protocollo d’Intesa siglato tra la Regione Campania, l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, il Comune di Vietri sul Mare di antica tradizione ceramica, l'Ente ceramica di Vietri e la CNA di Salerno, l’associazione che rappresenta gli artigiani.La Scuola di Ceramica sta diventando un vero e proprio modello di riferimento perché coniugherà la didattica dei docenti dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli e la formazione al lavoro nelle botteghe artigiane. Un lavoro intenso che vede il supporto operativo di Sviluppo Campania S.p.A. e il coordinamento del Dirigente dell’UOD Politiche Giovanili Giuseppe Pagliarulo col suo staff. L’organizzazione delle attività formative è curata da PForm Group s.r.l. - ente accreditato dalla Regione Campania - che porterà gli allievi della Scuola al riconoscimento della qualifica professionale.