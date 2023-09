Dal voto in condotta alle attività socialmente utili per chi viene sospeso: le novità 2023 tra i banchi di scuola

Il voto in condotta torna a pesare sia alle medie che nei crediti dell’esame di maturità: in altre parole, chi otterrà un 6 in condotta sarà rimandato a settembre e dovrà studiare educazione civica. La valutazione del comportamento, inoltre, inciderà sui crediti per l'ammissione all'Esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado. Nelle scuole secondarie di primo grado, intanto, si ripristina la valutazione del comportamento, inclusa nella media.

La sospensione

La sospensione non sarà più un semplice allontanamento dalla scuola, ma comporterà altre attività scolastiche, impegno e studio, incentrate sulla riflessione e sull'approfondimento dei comportamenti che hanno portato al provvedimento. Se la sospensione supera i 2 giorni, lo studente sospeso svolgerà attività di solidarietà presso strutture convenzionate che potrebbero durare anche oltre la durata della sospensione, se ritenuto opportuno dal consiglio di classe.