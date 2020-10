La web radio dell'I.C. Pascoli di Tramonti ad "Avanguardie Educative"

Buone notizie per l'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Tramonti: la web radio scolastica è diventata, in pochi mesi, un strumento di comunicazione apprezzatissimo e seguitissimo. Un esempio, a livello nazionale, di connessione tra scuola e territorio.

Nonostante il periodo di grave difficoltà, infatti, le trasmissione sono continuate alternando la didattica all'intrattenimento, l'informazione all'approfondimento. Proprio per tutte queste caratteristiche che rendono unico questo progetto è stato scelto per essere presentato a Formarsi e confrontarsi con le Avanguardie Educative.

Il progetto

Prendendo spunto dalle buone pratiche delle scuole che già da tempo sperimentano l’innovazione e con l’obiettivo di promuovere la trasformazione dal basso attraverso la sperimentazione delle metodologie innovative, gli incontri, guidati da ricercatori Indire (Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e da esperti del mondo accademico e del lavoro, propongono una serie di riflessioni su tematiche trasversali come la valutazione, la didattica digitale integrata, l’Outdoor Education, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, l’educazione ai Media e gli ambienti di apprendimento.

Proprio in tale contesto sarà presenta la web radio I.C. Tramonti dalla dirigente scolastica Luisa Patrizia Milo e dal vicepresinde Maurizio Salucci. Un importante riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi mesi e per aver creduto in un'idea di comunicazione innovativa, interconnessa tra scuola e territorio. Un unicum non solo in Costiera Amalfitana ma a livello regionale, anche in considerazione del fatto che hanno preso parte attivamente alle trasmissioni studenti, docenti, genitori, associazioni del territorio, politici e molte altre categorie della società.

I Media e il racconto collettivo (nella scuole che innova) si terrà lunedì 26 ottobre a partire dalle ore 17, al quale parteciperanno Luisa Patrizia Milo e Maurizio Salucci, oltre ai rappresentati di altri istituti della penisola. Sarà possibile seguire il webinar attraverso il sito di Indire.