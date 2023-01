All'Informagiovani il percorso di formazione "Start Up Salerno"

All’Informagiovani Salerno comincia con "Start Up Salerno", percorso gratuito di formazione che si terrà presso la sede di via Enrico Bottiglieri. L'evento, organizzato dall’Informagiovani e dal Gruppo Iovine, è finalizzato all'avvio di impresa con relativo reperimento delle risorse economiche necessarie.

Il progetto

“Questo progetto - spiega il Ceo del Gruppo Iovine, Luca Iovine - è un’occasione importante per canalizzare le energie dei giovani salernitani e fare rete con il sistema economico locale, il quale ha bisogno di idee, entusiasmo e nuove forze. Per fare un ulteriore salto di qualità la città e la provincia devono crescere in fiducia e senso di appartenenza: lavoreremo anche su questo durante il progetto. A Salerno si può fare impresa, non è necessario lasciare la città per trovare la propria strada professionale". “Questa - aggiunge il presidente di Moby Dick Ets, Francesco Piemonte - è una delle tante interessanti iniziative che stiamo promuovendo sul territorio con l’informagiovani. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di fornire possibilità e conoscenza anche sul mondo imprenditoriale e ben vengano iniziative come questa che stimolano ed arricchiscono le competenze dei più giovani”. Il corso, riservato a 10 ragazzi under 30, principalmente Neet e motivati a sviluppare un’idea d’impresa, prevede 10 lezioni che si terranno nei giorni di martedì e giovedì tra Gennaio e Febbraio 2023 a partire dal 17 gennaio 2023, dalle ore 14 alle 19.